一位工地老鳥近日向剛報到的新人說明工作內容後，對方竟嚇得驚呼，「會死人吧！」火速提離職。(摘自爆怨2公社)

在工地上班不但危險性高，工作量也高得嚇人，因此，這種高強度的勞力付出工作讓許多人望之卻步。一位工地老鳥在網上分享，近日帶一位剛報到的新人簡單巡視環境，說明工作內容後，對方竟嚇得驚呼，「會死人吧！」火速提離職。

原PO在臉書《爆怨2公社》上發文表示，近日上班時，老闆吩咐他帶一位看似能幹的新人巡視工作環境，他便帶領新人參觀四層樓的工地，並說明道「今天工作比較單純簡單，包都裝好了，我們只要把它搬到一樓就好。」

新人馬上提問，「搬完就能下班了嗎？」原PO則回說，「傻孩子，怎麼可能，同事還在打還在裝，我們就一直搬啊。」更向新人解釋，老闆的要求一天至少要4台垃圾車的量。「一台能疊280包，我算數不好，你自己算。」

這讓新人嚇得驚吐，「會死人吧！」原PO則淡定表示，「不會啦！我不是還活的好好的，頂多前三天筷子會拿不穏；騎車腳發抖警察會把你攔下來以為你嗑藥；上廁所最好用坐的，才不會甩的整隻腳都是。」新人聽完這番話後，便火速找老闆提離職。

老闆後來質問原PO，為何才第一天就要嚇走新人，原PO則攤手反問，「我只有說今天要做的工作啊，有說錯什麼嗎？」隨後原PO偷偷抱怨道，如果他真的和新人老實講老闆為人，「我可能連這四樓都不用爬了。」最後原PO強調，做工真的跟想像中不同，勸想進這行的人一定要三思。

文章一出，原PO幽默的文筆吸引近一萬人按讚，網友紛紛表示，「講的太實在，人家新人會怕怕」、「能救一個是一個」、「上班當健身好厲害 版主有六塊肌嗎」、「講你把人嚇走了，要自己搬280x4包，辛苦了」、「你這個新人殺手」。但也有網友認同原PO做法，「本來就要老實跟新人講清楚。如果不想做趕緊滾不要浪費時間，我帶新人也是這樣」。

(中時新聞網)