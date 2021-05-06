力山（1515）6日經董事會通過第一季財報，首季合併營收約40.39億元、年增185.36％，創同期新高，因營業利益4.12億元，遠高於去年同期的9,535萬元，稅後盈餘3.24億元、年增2.64倍，EPS為1.79元，高於去年同期的0.49元。

力山表示，受惠美國創新公司P客戶的飛輪健身車訂單增量，讓公司在第一季淡季營運，延續去年第四季旺季的供貨市況，依目前訂單來 看，今年第二季營運，仍可望優於去年同期。

至於力山新廠2020年12月動工興建五樓廠房工程，預定今年第四季完成，2022年開始安裝機器設備，及建置產線，準備投產飛輪健身車、電動跑步機，及電動工具機。

力山為滿足客戶訂單需求，除架設生產線及新廠外，還投入製程加工設備，包括CNC設備、沖床，及雷射切割機等設備，藉以增加前端製程能量。

力山強調，為服務美國新創公司P客戶，已建置四條飛輪健身車生產線，但因P客戶飛輪健身車一直賣得很好，訂單需求大增，公司已規劃日夜加班生產，增量供貨。

力山透露，因應去年新台幣大幅升值的壓力，公司已調漲產品售價，且未來仍會依原物料價格與匯率波動幅度，作為調整產品售價評量的基準。

除美國新創公司P客戶，力山還替包括Life、Precor、True及Freemotion等多家國際大廠代工生產健身器材，包括電動跑步機、橢圓機，及樓梯機等產品。力山電動工具機客戶，包括Bosch、Hitachi，及Stanley Black&Decker等多家客戶。

(工商 )