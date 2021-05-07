美國雙赤字問題續存、全球經濟風險下滑，美元走貶，新興市場貨幣波動可望降低。今早台北股匯雙升，台股重新站上「萬七」，台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.94元開盤，升值5分。

新台幣本周受到外資擴大台股賣超，匯銀認為，外資連兩天賣超，合計超過200億元，盤中出現匯出，估計至少超過5億美元；但出口商伺機出手拋匯，在兩股力道的拉鋸下，使台幣走勢呈狹幅整理。今早台股重拾「萬七」，新台幣匯價也略紓解「28」字頭的壓力。

匯銀指出，FED多位聯準會官員發表談話淡化通膨和升息擔憂，其中聯準會副主席克拉里達重申，美國經濟距離實現目標還有很長的路要走。聯準會理事鮑曼亦表示，通膨持續超過標準的風險很小。芝加哥Fed總裁伊文斯表示，聯準會不急於討論縮減QE規模，且認為通膨不太可能會失控。上述官員今年皆具有投票權。

中央銀行理事、台灣經濟研究院院長張建一接受彭博資訊專訪提出對新台幣的看法，他認為，未來兩年將是重要的轉捩點。如果台灣產業的競爭力改善，而台幣因經濟基本面轉強而升值，那麼央行將必須尊重市場。它將無法強而有力的減緩台幣升值。

而據中央銀行統計顯示，今年以來美元指數累計上漲1.38％，但新台幣匯率坐穩「最強亞幣」寶座，今年升幅高達1.85%，超越人民幣的升幅0.98%。

(時報資訊)