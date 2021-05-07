台塑四寶4月營收點火，台塑(1301)、南亞(1303)更是分別創下歷史次高以及新高，展望第二季台塑四寶也均看好營運持續樂觀，惟塑化行情火熱，大陸積極增產下，恐會造成後續亞洲市場報價壓力，這也使得台塑四寶今業績利多不漲，台塑今帶頭走跌，跌幅5%，南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)跌幅也均逾2%。

台塑4月合併營業額243.67億元，創歷史單月次高，月衰退2.6%、年成長65.2%；南亞4月合併營收349億元，再創單月營收的歷史新高，月成長1.55%、年成長達71.01%；台化(1326)4月合併營收330.47億元，月成長2.7%、年成長82.2%；台塑化(6505)4月合併營業額465.53億元、月減少0.3%、年增長110.1%。

展望第二季，台塑四寶多維持樂觀看法，隨著旺季的到來，台塑、南亞以及台化(1326)等均看好第二季營收會相較第一季成長，其中台化更直言，「第二季合併營收將比第一季將大幅成長」!

儘管第二季在旺季帶動下，營運動能不淡，但因大陸新產能加入投產，使得台塑也預警，「部分石化產品價格面臨下修壓力」，台塑認為，目前大陸新增產能投產且調控原物料價格，部分石化產品價格面臨下修壓力，大陸第2季新增大量PE、ECH及PP等產能，市場供給增加，加上近期調控國內原物料價格，導致目前石化產品行情低於美洲及亞洲其他地區，大陸業者大量出口PVC、PP等產品，影響全球市場供需平衡，亞洲部分石化產品價格面臨下修壓力，另外，自去年下半年以來，受美國颶風及暴風雪影響，石化產品價格持續上漲，PVC、AN更創歷史新高，由於上漲速度過快，亞洲下游加工廠因無法轉嫁成本，採取減購或降產因應，部分石化產品價格已往下修正，惟第2季進入傳統需求旺季，且美國石化產品價格仍高，加上全球資金充沛，價格可望維持平穩。

另外，近期全球單週新增確診病例，為疫情爆發以來新高，其中以新興市場中的印度最為嚴重，土耳其4月的也宣布全國全面封鎖，此外，東南亞五大開發中經濟體(印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國與越南)由於疫情升溫，也展開新一波防疫措施，假設若全球疫情無法有效控制，恐拖累經濟復甦步調，也將不利石化產品需求增長。

(時報資訊)