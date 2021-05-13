全球自行車及電動輔助自行車市場需求維持強勁，自行車業者首季獲利皆創新高，其中巨大(9921)每股純益4.54元居冠，金屬鏈條廠桂盟(5306)金屬鏈條廠桂盟每股純益4元為亞軍，美利達每股純益則為3.86元。

目前歐美零售終端自行車庫存量處於低水位，巨大指出，雖然自行車物料供應仍吃緊，但將運用全球採購及製造優勢提高產出，對今年集團營收成長仍抱持樂觀看法。下半年推出新年度車款時將對原物料上漲、運輸費用增加及美元貶值作適度反應，維持集團穩定毛利率。

巨大首季營收、獲利聯袂創單季歷史新高，首季營收206.2億元，較去年同期成長54.8%，毛利率升至24.41%，年增4.57個百分點，稅後純益17.02億元，季增29.43%，年增1.7倍，每股純益4.54元。

此波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款需求都十分強勁，造成供應不及。金屬鏈條廠桂盟2021年第一季營收18.06億元，毛利率47.36%，年增5.53個百分點，稅後純益5.04億元，創新高，季增12.5%，年增1.32倍，每股純益4元。

美利達首季稅後純益達11.53億元、年增逾1.45倍，EPS3.86元，創歷史同期新高、也是單季次高。

(時報資訊)