鳳凰衛視創始人劉長樂的女婿賀鑫，現擔任鳳凰智信公司法定代表人、實際控制人，日前因鳳凰智信涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，賀鑫依法遭刑事拘留，案件正在進一步調查中。

陸媒報導，鳳凰智勝註冊資本為5億元，是為鳳凰金融提供定期理財服務的主體公司，公司實際控制人名為賀鑫，同時也是鳳凰金融實際控制人。鳳凰金融則是鳳凰衛視旗下的理財平台，由劉長樂於2014年創辦。但鳳凰金融2020年9月突然停止網貸業務，同時停止所有出借用戶的本息回款。逾7萬名受害人出借的約人民幣（下同）96億元面臨血本無歸風險。

海口警方表示，大陸各省公安機關已開通報案管道，請利益受損人就近在所在地公安機關報案。公安機關將全力案偵並做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益。案件進展情況公安機關將依照法律程序適時公佈。

報導指出，鳳凰智信於2016年5月在北京註冊成立，實繳註冊資本金5億元。官網的網貸業務數據僅截至2020年7月，該時間節點對應的累計借貸金額達到365.87億元，累計出借人總數超過23萬人；借貸餘額約102億元，代償金額近32.97億元。

(工商 )