因需求帶動，原物料行情再創波段新高，包括高盛、瑞銀等投行近期出具報告，持續看多原物料仍有表現空間。投信法人表示，預期受惠景氣復甦、終端需求增加及政策利多拉抬，仍看多原物料後市，建議可透過全球布局之原物料基金，掌握此波多頭循環趨勢。

近一年以來，全球資源型基金績效表現強勁，匯豐黃金及礦業股票型基金績效達61.03%，元大全球農業商機基金績效達55.02%，復華全球原物料基金績效有48.98%，安聯全球農金趨勢基金績效也有41%。

據統計，近一周美股標普500指數轉跌，不過，能源及原物料指數持續引領多頭走勢，追蹤23種原材料價格彭博大宗商品現貨指數更創2011年以來最高。根據外電報導指出，高盛上周出具報告表示，原材料在未來六個月將飆升13.5%，因需求增溫，布蘭特原油價格上看每桶80美元，銅價則上看每噸11,000美元；瑞銀亦認為，因能源和原物料推動，大宗商品將再漲10%。

復華全球原物料基金經理人楊國昌表示，工業金屬仍受惠新興國家強力需求，且供給缺乏下表現可期，例如電動車及綠電，加上新的礦區開發的時間很久，所以在需求提升但供給增加不易的情況下，長期看好銅的產業。

油價部分，楊國昌認為，隨OPEC+定調緩步增產、頁岩油商持續整併，且美國總統拜登重視再生能源、壓抑頁岩油產量的政策前提下供給面持穩，緊接著夏季用油旺季來臨，預估價格震盪向上。建議原物料布局可著重以工業復甦為主的基本金屬、原油，以及新能源題材相關上游原物料類股。

(時報資訊)