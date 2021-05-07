記憶體封測廠華東(8110)董事會通過2021年首季合併財報，雖然本業營運仍處虧損，但在業外收益挹注下維持獲利，歸屬母公司稅後淨利0.31億元，雖季減65.01％、但較去年同期虧損1.32億元轉盈，每股盈餘（EPS）0.06元。

華東董事會亦通過股利分派案，決議擬以資本公積配發每股現金股利0.2元，盈餘配發率約39.22％。以昨（6）日收盤價16.05元計算，現金殖利率約1.25％。公司將於6月23日召開股東常會。

華東首季合併營收14.05億元，季增0.23％、年減10.38％，自近14年半低點回升。毛利率1.93％、營益率負3.78％，遜於去年同期3.32％、負1.56％，但較去年第四季0.81％、負4.43％好轉，營業虧損季減14.54％。

華東受美系客戶調整委外釋單策略、記憶體價格下滑及庫存修正等市況逆風，近2年營運表現明顯轉弱。公司對此以提高對華邦電等集團企業客戶比重，並持續降低成本、開源節流因應，配合股利收入等業外收益挹注，使整體營運表現仍維持獲利。

華東先前指出，公司看好宅經濟、5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等應用將帶動更多邊緣運算設備需求。隨著DRAM市況需求價量轉佳、可望重返上升周期，記憶體廠淡季展望樂觀，後段封測廠可望同步受惠，有助華東營運好轉。

(時報資訊)