台中市二分局局長蔡元戎母親節前夕揪分局20多名「媽媽警察」到餐廳歡聚午茶食光，並邀請水墨畫家林美齡同行，林美齡於現場揮毫山水畫一幀。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

歡慶母親節，台中市各警局都有慶祝活動，霧峰分局成功派出所警察志工團一人一菜相約派出所相聚，台中市二分局則是請警察媽媽到餐廳享用下午茶，讓身兼母職和警職的媽媽們感受職場的溫馨。

霧峰警分局成功所警察志工團5月3日發起一人一菜在派出所開趴，除了感謝警察平時的辛勞，更是希望能讓所內的警察人員有感覺在家的溫暖！適逢成功派出所所長林振傑於5月4日調派豐原分局神岡分駐所服務，也一併歡送。

台中市二分局局長蔡元戎則在5月6日母親節前夕揪分局20多名「媽媽警察」到餐廳歡聚午茶食光，並邀請水墨畫家林美齡同行，同為人母的林美齡於現場揮毫山水畫一幀，同仁們藉由觀賞壯闊山水畫及享受美味餐點的過程，大飽眼福和口福，精神與情緒都獲得紓解。

蔡元戎另外還特別準備生吐司及乳酪蛋糕禮盒，透過致贈表達敬意，並慰勉同仁平日在工作崗位上的付出與辛勞，讓同仁倍感母親節的意義與溫馨，也祝福天下所有偉大媽媽們「母親節快樂」，家庭幸福美滿。

霧峰分局長陳家銘感謝志工夥伴奉獻犧牲自己的時間，用最真誠的心至警政單位協勤服務民眾外，更用最溫暖的心關懷警察同仁們，透過餐聚增進志工與員警互動交流，藉以鼓舞同仁工作士氣。

(中時 )