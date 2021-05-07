台中市大雅分局成立和平鴿志工團6日於潭子區頭家里及頭家東里舉辦「五月反詐好『馨』情」活動，希望母親節到來，向社區銀髮長者致意，拉進警察與地方耆老的距離，並給予反詐觀念之宣導。
大雅分局新成立具有專才且熱心服務之和平鴿志工宣導團，其中成員本具插花之專才，適逢五月母親節前夕，舉辦插花研習，走入社區向銀髮長者指導花的藝術。
活動由大雅分局長賈立民率團出發，並商請熱心花坊老闆娘事先準備花材及精美禮物盒，公益指導更專業的插花技巧，現場長者專心於手作，順利完成美麗的作品，讓長者開心笑地合不攏嘴，直呼「從來沒有插過花，還可以做的這麼漂亮」，
活動最後，宣導團秉持著活動主軸，向銀髮長者介紹常遇之詐騙手法及分享親聞之詐騙事件，並教導正確的預防觀念及反詐口訣「一聽、二掛、三查證」。
大雅分局表示，本次活動展現分局之十足心意，長者可說是滿載而歸，透過DIY互動，讓長者更貼近警察，更願意接收警察宣導之內容，在遇到詐騙電話時，能夠想到大雅警分局所教導的反詐識能，以降低遭詐騙之風險。
(中時 )
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