母親節即將到來，因應少子化現象，行政院會針對「安心生產」做政策加強，包含產檢次數增加、產檢項目增加、產檢費用調整、不孕症治療擴大補助範圍、留職停薪津貼放寬等，盼刺激國人生育意願。

根據1111人力銀行針對1,374位女性上班族調查發現，有81.7%受訪者表示必須要和另一半共同分攤家計，其中包括有3成的人甚至要負擔家中半數以上的支出，甚至有1成的女性是家中經濟支柱，要一肩扛下所有開銷，肩上經濟壓力並不小。

調查指出，有35.6%受訪者曾經為了照料家庭而轉職或暫離職場，其中包括16.3%暫離職場後復職成功、12.4%暫離職場且回不去及6.9%被迫轉職。進一步針對成功復職的女性上班族追問，發現復職後仍面臨的許多困境，包括因工作影響家庭(23.7%)佔最多數，其次則是無法加薪/升遷(22.6%)、工時過長/常態加班(21.4%)、工作內容負擔太重(20.2%)及請假不易(20.1%)。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據主計總處的調查，2020年全年男性勞參率為67.24％，女性為51.41％。女性在25到29歲勞參率最高，達到90.47％，但因婚姻和家庭考慮，年紀越大勞參率就有下降趨勢，；而35至39歲女性勞參率在2019年突破八成，2020年提高到81.98％，創下歷史新高，顯示女性在職場的積極表現，已突破過往職場天花板的刻板印象。

根據勞動部公布110年1~2月的育嬰留職停薪津貼核付情形顯示，女性申請育嬰假人數9337人，幾乎是男性(1782人)的5.2倍，顯示同樣身在職場中，照顧幼子的責任多半仍落在女性肩上，因此不可諱言的，結婚、懷孕、照顧幼兒仍是女性離開職場一大主因，雖然政府及企業不斷致力營造更友善的職場環境，但現實的壓力仍讓女性感到不幸福！即使順利復職也得面臨來自不同的壓力，包括影響家庭、加薪升遷受阻及工時長等。

又從調查顯示，有3成的人要負擔家中一半以上的開銷，早已顛覆傳統觀念中，結婚生子找「長期飯票」觀念，相形之下，自給自足的現代女性更接地氣，「能力愈大責任愈大」已是職場媽媽的最佳寫照。

(中時新聞網)