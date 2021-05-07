美國即將發布備受關注的4月非農就業報告，隨著美國人加快接種疫苗和經濟蓬勃成長，經濟學家預估，不只是4月新增就業人數將超過100萬大關，未來幾個月美國每一個月的新增就業數都將破百萬。

根據道瓊公司（Dow Jones）所做的調查，經濟學家預估美國4月將新增逾100萬個就業，失業率將從3月的6%下滑至5.8%。

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示：「我們將得到一個很好的數字，和一年前相比，能看到令人振奮的數字真是太好了。」

4月是第二季的第一個月，而美國第二季國內生產毛額估將成長10%或更高，攀上該國經濟成長的高峰。

高盛經濟學家表示，大規模接種疫苗和放寬業務限制，可望帶動休閒餐宿、零售、公私立教育等對疫情敏感之產業就業快速增長，高盛預估美國4月將新增130萬個就業人口。

因聯準會承諾在該央行認為就業市場已經復原，且通膨穩定升高之前，將一直保持近零的利率水準和其他寬鬆措施不變，因此美國4月份的就業報告備受市場關注。隨著對通膨升溫的擔憂持續升高，部分投資人認為，非常強勁的就業市場可能成為促使聯準會採取行動的催化劑。

Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley表示，從市場的角度來看，一連串的百萬新增就業數並不是好消息，如果就業市場持續維持這樣的成長力道，聯準會達到其就業目標的時間將提前，將令市場感到不安。

當央行開始退場時，首先料將逐漸縮減其每月1200億美元的購債計畫，而購債規模出現任何變化都將是利率走升的先兆。

聯準會主席鮑爾日前曾表示，儘管有一些人預期聯準會將在今年晚些時候或明年初逐漸縮減購債規模，但聯準會尚未準備要討論調整該計畫。

(時報資訊)