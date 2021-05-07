受到3、4月高溫、乾旱極端氣候影響，導致屏東玉荷包開不了花、結不了果，立委周春米7日邀集農糧署、高雄農改場至玉荷包果園會勘，認為屏東縣超過60％、約300公頃玉荷包果園的面積，確認農損超過20％，得納入農委會農業天然災害現金救助的範圍。

周春米表示，農糧署、高雄農改場組成的天然災害勘查小組，連續2天現勘萬巒、恆春、佳冬、三地門、高樹鄉等地區玉荷包果園，確認勘查面積及受損面積達到農委會天災救助的標準。

周春米要求高雄農改場應盡速提供農民因應極端氣候的種植、預防農損等技術，降低農產業的天災風險，提升農民種植意願。

周春米指出，部分玉荷包果園種植於山坡地上，並沒有設置溝渠、水井等灌溉設施，如果碰上今年雨水不足氣候時，玉荷包無法開花、結果的情形，只會更加嚴重。因此強調，目前農委會水保局有提供於灌溉區外山坡地的果園灌溉設施，每一個申請案最高有40萬的經費補助，可用於設置儲水塔、管線等，周春米要求農委會應加強推廣此項有利農民的政策。

(中時 )