印度疫情嚴峻，台灣駐印度代表處2名官員確診，今天搭乘醫療專機返台就醫。專機已在晚間6時30分降落桃園機場東北角機坪，機上人員由2輛救護車分送醫院治療。

指揮中心證實印度專機44人返台 機上4人有症狀

(中央社)

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