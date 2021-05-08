駐印代表處2官員確診 醫療專機抵台救護車直送醫院 19:082021/05/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣駐印度代表處2名官員確診新冠肺炎，8日搭乘醫療專機返台，晚間約6時30分順利降落桃園機場，機上人員由2輛救護車分送醫院治療。(圖／中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度疫情嚴峻，台灣駐印度代表處2名官員確診，今天搭乘醫療專機返台就醫。專機已在晚間6時30分降落桃園機場東北角機坪，機上人員由2輛救護車分送醫院治療。 指揮中心證實印度專機44人返台 機上4人有症狀 (中央社) #醫療專機 #印度 #桃園機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駐印度代表處6確診1重症 醫療專機載送傍晚抵台 另41國人今午先返台 11:182021/05/08 政治 鴻海證實印度清奈廠有人確診 已安排治療並消毒廠區 12:512021/05/08 財經 港現首例打完疫苗仍染疫個案 29歲檢測公司員工無源頭染疫 21:032021/05/07 兩岸 富邦內湖分行有確診者足跡 附近居民嚇死：以後會避開此處領錢 15:322021/05/08 生活 施政滿意度 彰縣醫療社福分獲金銀獎 04:102021/05/07 地方新聞 指揮中心證實印度專機44人返台 機上4人有症狀 14:482021/05/08 生活 《國際社會》日本緊急狀態 恐將延至5月底 10:522021/05/07 財經 觀念平台－印度疫情下對專利權保護的反思 04:102021/05/07 專題周報 搶母親節商機 按摩椅三巨頭 大打促銷戰 04:102021/05/08 財經要聞 印度包機 下旬載回僑胞 04:102021/05/07 焦點要聞 醫指導凱格爾運動 挨告性侵不起訴 04:102021/05/07 社會新聞 印度疫情未見好轉 7日逾70名國人搭機返台 22:012021/05/07 國際 被華航赴酒吧機師傳染 教官染疫！家屬也確診 13:522021/05/08 生活 生活熱門新聞 華航教官染疫妻曾赴銀行 富邦銀：全面消毒、員工將核酸檢測 - 生活 駐印代表處2官員確診 醫療專機抵台救護車直送醫院 - 生活 - 中央社 百元剪髮到底賺什麼？內行曝：靠這招獲利驚人 - 生活 兄弟分娶高、低學歷老婆 結局超反差 網曝關鍵原因 - 生活 被華航赴酒吧機師傳染 教官染疫！家屬也確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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