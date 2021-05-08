G7外長挺台灣加入WHO？前綠委斷言結局

七大工業國集團（G7）外長會議6日發布公報，表達支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），並同時強調台海和平穩定的重要性等相關議題。對於G7這份聲明公報，是否能讓台灣重返WHO、WHA機率提高？前民進黨立委郭正亮表示，重返WHO大會機率是零，等有代表國提案再說，且我國真要派官方代表重返大會，這是要成員國投票表決，以票數勝負來看，是不可能通過的，更何況，美國前總統川普任內都沒提案了。

G7外長合影。（圖／美聯社）

對於G7外長發布聯合公報支持台灣重返WHO、WHA，郭正亮7日上中天節目「正常發揮」，談及此事表示，美國總統拜登5日表態支持暫時放棄新冠疫苗專利保護，好讓開發中國家得以自行生產疫苗，藉此來重返美國的領導地位。但拜登是否會因此幫台灣提案？郭政良直言，若無象徵性大國幫台灣提案，而WHO又是採輪值主席制，相關提案活動都會向秘書長譚德塞告知，而若有國家提案，中國大陸將會要求成員國表決，主席國代表可能因此就不處理而擱置。

七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦結束為期3天的會議，會後發布聯合聲明（公報），當中兩度提及台灣，包括「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」。（美聯社）

郭正亮接著表示，若視訊會議採表決方式，可能就要花上一、兩個小時，但會議時程只有一天，而WHO期程論壇台灣原本就有非官方代表參加，去年就有參加，這次G7外長公報，支持台灣「參與」論壇，並非是支持重返WHO。

郭正亮強調，若是要派正式代表赴WHO會員大會，是要投票表決的，但投票是不可能過的，因為開會的成員國和組織可能有180多個，以美歐為首的西方國家能拿到的票不超過60票。他坦言，民進黨側翼不用每年為了大內宣，讓自己嗨的太高，嘴巴講講和實際情況是有落差的。

【正常發揮PiMW】20210507 完整版

(中時新聞網)