泰富客輪為慶祝母親節，除送女性乘客唇蜜外，還請來快閃表演助陣超貼心。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真）

泰富客輪為慶祝母親節，除送女性乘客唇蜜外，還請來快閃表演助陣超貼心。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真）

為迎接母親節到來，各行各業各景點慶祝活動不斷，就連東琉線碼頭也掀起「媽媽樂」風潮，泰富客輪為慶祝母親節，8日附贈高級唇蜜送女性乘客，且還特別請來表演團體作快閃活動，吸引不少遊客目光。

泰富經理冀慶生指出，母親節是個溫馨又貼心的節日，而泰富對遊客的服務也是貼心的，因此除應景送女遊客小禮物外，也邀來表演團體快閃演出，讓遊客邊欣賞邊等船，感受有別一般的候船時光。

(中時 )