泰富客輪慶祝母親節送唇蜜 快閃表演助陣超貼心 03:122021/05/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰富客輪為慶祝母親節，除送女性乘客唇蜜外，還請來快閃表演助陣超貼心。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰富客輪為慶祝母親節，除送女性乘客唇蜜外，還請來快閃表演助陣超貼心。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真） 泰富客輪為慶祝母親節，除送女性乘客唇蜜外，還請來快閃表演助陣超貼心。（泰富提供／謝佳潾屏東傳真） 為迎接母親節到來，各行各業各景點慶祝活動不斷，就連東琉線碼頭也掀起「媽媽樂」風潮，泰富客輪為慶祝母親節，8日附贈高級唇蜜送女性乘客，且還特別請來表演團體作快閃活動，吸引不少遊客目光。 泰富經理冀慶生指出，母親節是個溫馨又貼心的節日，而泰富對遊客的服務也是貼心的，因此除應景送女遊客小禮物外，也邀來表演團體快閃演出，讓遊客邊欣賞邊等船，感受有別一般的候船時光。 白色巨塔母親節 志工獻花大喊媽媽我愛你 小姊弟父親病倒夜市幫叫賣 民眾揪團送愛心 (中時 ) #泰富 #貼心 #母親節 #遊客 #客輪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗縣警局歡慶母親節 縣長同樂裝飾蛋糕超暖心 10:152021/05/08 社會 幼兒園母親節幸福送餐 媽媽驚喜又好感動 18:172021/05/07 寶島 梁靜茹「字我訂造」獻聲朗讀 合作親密伙伴超愛他 16:152021/05/06 娛樂 體貼媽咪 神腦與傑昇通信主推大螢幕、大電量手機與平板 14:332021/05/06 科技 小孩生意腦賣搥背券 彭佳慧擁專屬按摩師 04:102021/05/06 娛樂新聞 光啟高中洗腳報親恩 叛逆兒屈身母淚崩 19:012021/05/08 生活 陳淑芳曝母親節得工作 先收「高麗菜」妙慶祝 20:072021/05/07 娛樂 信義房屋母親節活動開跑 康乃馨香皂花免費送 16:182021/05/07 財經 南投表揚模範母親 林明溱獻唱 04:102021/05/06 地方新聞 漁業署攜手楓康超市 推薦國產鮮魚寵愛媽咪 17:172021/05/07 財經 新北議員母親節送「辣媽圍裙」 美觀又實用成廚房烹飪好幫手 19:042021/05/08 寶島 寶島熱門新聞 等不到雨水防優養化 中市府急送水救魚命 - 寶島 泰富客輪慶祝母親節送唇蜜 快閃表演助陣超貼心 - 寶島 南投鳳凰谷風景特定區檢討 民眾盼公設地解編、放寬樓高 - 寶島 高雄漢來飯店歡慶25週年 快閃驚喜雙重送 - 寶島 青春設計節競賽得獎出爐 南臺科大成最大贏家 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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