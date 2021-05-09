天氣晴朗炎熱，今(9)日中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣市，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局表示，由於天氣炎熱，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，並注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，以及保持室內通風涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

(中時 )