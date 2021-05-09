慎防熱傷害 6縣市已亮起高溫燈號 10:352021/05/09 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣等縣市已亮起高溫燈號。（取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣晴朗炎熱，今(9)日中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣市，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。 氣象局表示，由於天氣炎熱，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，並注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，以及保持室內通風涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。 梅雨鋒面恐跳過台灣 今起極端高溫38度熱一周 副熱帶高壓偏強 專家：下週高溫少雨達10天 預計5月下旬梅雨鋒面南下 (中時 ) #山區 #熱傷害 #橙色燈號 #出現 #機率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南台灣明飆38度！專家：持續高溫炎熱一整周 22:262021/05/08 生活 移工數全台第二多 中市勞工局掃街宣導防疫觀念 16:232021/05/08 生活 水庫快見底！氣象局：梅雨鋒面預計5月下旬有機會南下 12:232021/05/09 生活 中市多聲道 加強移工防疫宣導 04:102021/05/09 地方新聞 天熱戴口罩 8招緩和不適感 眼鏡起霧這樣做 06:132021/05/09 健康 下雨了！鄭明典被雷聲吵醒 一圖曝台灣平行時空 07:522021/05/08 生活 台中捷運綠線通車 沿線重劃區土地交易狂燒 09:002021/05/08 房產達人 警察視角曝光 被輾腳警親上火線 10質疑全解釋了 11:322021/05/08 社會 派樂騰產品召修 衝擊本季業績 04:102021/05/08 全球財經 時論廣場》台灣人為何對戰爭無感（衣冠城） 18:362021/05/08 時論廣場 星女友怒爆他厭女還多重偷腥 男星超渣行為曝光竟自稱落難王子 10:362021/05/09 娛樂 生活熱門新聞 警訊！別以為台北永不缺水 翡翠水庫蓄水量跌破70％ - 生活 她逛好市多見一張椅子4萬喊貴 網解答：電腦椅界法拉利 - 生活 全家東方美人茶霜淇淋超夯 她朝聖買一支一看到實品嚇呆 - 生活 好溫暖！北投火鍋店母親節員工暖舉 網淚喊：用新台幣支持 - 生活 梅雨鋒面恐跳過台灣 今起極端高溫38度熱一周 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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