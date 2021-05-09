樂天桃猿林立昨天8局下代打，9局上首度以外野手身分上場，總教練曾豪駒表示，本來就有規劃讓他去守外野，考量到外野多為左打，若是他外野能練的起來，對調度上會更加靈活，對於教練安排，林立不會抗拒，「教練找位置給我，就盡力去做。」

主要鎮守二、三、游的林立本季攻守都碰到些瓶頸，本季守三壘49次守備機會出現5次失誤，上個月到台南比賽時，林立賽前開始嘗試練習外野，自己也不會排斥新任務，「如果可以幫助球隊那也沒什麼不好，尊重教練的安排。」

至於為何不讓林立去守二壘？曾總解釋，有跟林立談過，但他表示自己守二壘較沒信心，反倒認為外野是個選項，林立自己也坦言，過往在二、三壘兩邊跑時，自己守備反而更糟，「節奏、角度都有差，對二壘確實比較沒信心。」

上一次在正式比賽擔任外野手，林立透露已經是國小時候，對於新任務他也欣然接受，「教練也是找位置給我，我就盡力去做，練看看。現在練習還是以三壘為主，外野是有時間時才會去練。」

(中時 )