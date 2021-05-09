據了解，2家庭不太熟悉，只認識幾天，適逢母親節，且這幾天天氣炎熱，2家庭相約頭汴坑溪烤肉。（讀者提供／張妍溱台中傳真）（民眾提供，張妍溱／台中傳真）

台中市太平區頭汴坑溪9日中午12時32分，驚傳出2人溺水意外，太平警消接獲報案，當時有2個家庭在溪邊烤肉，據目擊者表示，疑似30歲陳姓男子先跳下溪潭，李姓男童跟著失足滑落，雙雙溺水，獲救時2人均無生命跡象，目前送醫救治中。

警方調查，初步了解係陳姓男子跳下溪潭玩水後，李姓小朋友亦不慎失足滑落，2人均不適水性溺水。有現場民眾表示，男子先跳下水，男童疑似目光被吸引，居然也不慎跌落水中，真正發生原因，警方須進一步調查釐清。

據了解，2家庭不太熟悉，只認識幾天，適逢母親節，且這幾天天氣炎熱，2家庭相約頭汴坑溪上游段，約在太平區北田路旁溪潭旁烤熱，正中午因酷熱難耐，陳姓男子疑似跳下溪潭玩水，至於男童是否失足落溪？或目光被吸引跌落溪潭？必須要進一步調查。

消防局指出，當時派遣太平及車籠埔分隊，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員12名，由車籠埔分隊分隊長黃文福帶隊前往搶救。太平分隊回報，現場共5名大人、2名小孩，其中1大1小溺水，約１點多尋獲2人，搶救上岸已無生命跡象。

(中時新聞網)