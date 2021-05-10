台中市太平頭汴坑溪9日發生2人溺斃意外，身亡7歲李姓男童爸爸指控，兒子是遭先溺水的陳姓男子抓住腳才落水中，並揚言喊告。不過遺體相驗結果今（10日）出爐，檢察官表示男童雙腿並無明顯抓痕，後續將再釐清。律師林智群表示若真提告只會不起訴，關鍵在對方「人都死了」；不過提告仍可能有意義，那就是申請「犯罪被害補償金」，不過也要看檢察官審查是否通過。

李姓男童與爸媽、舅舅等6人，為慶祝母親節一起到太平區頭汴坑溪北田大橋下方烤肉。男童父親在工地認識的27歲陳男，也與其家人到場。李父控訴，當時陳男疑似拉住小孩子的腳，兒子大聲呼救，仍被拉了下去。他擔心沒有經濟能力處理兒子的後事，將對陳男究責。

對此，律師林智群在臉書發文直指告不成，因為根據「刑事訴訟法第252條第6款：案件有左列情形之一者，應為不起訴之處分：六、被告死亡者。」，因此提告結果只會是不起訴，調查有沒有抓腳，只是給小朋友家屬一個答案而已。

不過林智群補充「告死者」仍有一個意義，那就是「申請犯罪被害補償金」，不過也得看檢察官是否認定成立。

有網友提問，父母帶男童到「禁止區域」戲水是否有過失成立的可能？林智群回應，如果有成立犯罪被害人補償的話，父母一定有過失，不過只會影響請求金額變少。

有網友認為，提告是因為「父母平白無故小孩死掉，即使最終不起訴，應該是為了獲得一個慰藉跟發洩」，也可能「是想和自己說不是自己的錯。」

(中時新聞網)