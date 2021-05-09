刑事局今天表示，近來幫派分子滋事不斷，從松山分局事件到潑蟑討債，儼然成為社會治安隱憂，持續性與計畫性的掃黑工作是警政署不變的執法立場。局長黃嘉祿強調，只要是犯罪組織，不分任何幫派，全部「一波一波地掃、一個一個地捉」，展現政府執法決心。

警方指出，黑道幫派已從傳統犯罪，延伸、滲透到各行業，要徹底剷除幫派組織，須從斬斷經濟命脈著手，針對幫派的資金清查，「錢不是萬能，但沒有錢是萬萬不能。」唯有斬斷幫派資金來源，才能給黑幫迎頭痛擊。

警方說，幫派犯罪近年已從傳統暴力犯罪轉型，隱身在看似合法的公司或是社團組織，從事非法犯罪活動如線上賭博、網路詐欺、色情直播等，獲取不法資金後，暗中壯大勢力，危害社會。因犯罪型態已變形，加上通訊軟體發達，警方持續掃黑，但也需要蒐證布線，並非一蹴可幾。

日前警政署長陳家欽慰勉台北市警方速破潑蟑案，就強調要展開掃黑工作，刑事局將與各縣市警方合作，剷除治安毒瘤。近來警方針對黑幫滲透的電信詐欺、靈骨塔詐騙、網路博弈、圍事插股酒店全面清查蒐證，從「錢」著手，讓黑道沒錢用，無法危害社會，遏阻其囂張氣焰。

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(中時 )