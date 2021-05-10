34歲的中華職棒「樂天桃猿啦啦隊」成員巫苡萱情路坎坷，4年前以「經濟無共識」為由，忍痛斷開交往2年的男友，之後就聲稱感情遲遲沒有著落。但4月25日深夜，本刊在台北街頭目擊她與一名高大男子穿著情侶外套約會，期間對方不時對她上演襲臀、摟腰和勾脖子等親密動作，最後更直搗女神閨房，不難看出2人的狀態是「戀愛ing」。

聲稱單身4年的巫苡萱走出按摩店，身旁有名高大男子相伴。（圖／本刊攝影組）

4月25日晚間10點半，本刊記者發現聲稱單身的巫苡萱，與一名高大男子步出台北市大安區的按摩店。或許是按摩有助消化，穿著中空裝的巫苡萱摸了摸肚皮，兩人隨即到附近的巷弄覓食，此時高大男一把摟住她的纖腰，女方則順勢依偎在高大男的懷中，2人穿著同款外套加上舉止親密，關係不言而喻。

小倆口動身到附近覓食，全程毫無遮掩，途中高大男還伸手攬住巫苡萱。（圖／本刊攝影組）

到了10點41分，小倆口走進火鍋店吃消夜，但用餐過程和大部分穩定交往中的情侶一樣，邊嗑鍋邊配手機，幾乎零互動。中途男方脫下外套，露出一條長辮子，脖子和雙手都有刺青，加上十指塗上黑色指甲油的特殊打扮，令人相當好奇他的身分。

用餐期間兩人鮮少交談，各自低頭行使科技互動模式。（圖／本刊攝影組）

據查，高大男名叫REX，曾與友人合組嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」發片，近年淡出螢光幕。從REX的IG可發現，他專職行銷策畫和新自媒體包裝，除了和好友合開酒吧，也經營知名的連鎖茶飲店，還投資刺青店和美甲店，頗有生意頭腦。

經過1小時的大快朵頤，REX起身到櫃檯結帳，小倆口接著漫步在台北街頭，一路有說有笑。REX不時撫摸巫苡萱的後頸，過馬路時更霸氣地牽起對方的手，十足暖男風範。

進門前，男方輕拍巫苡萱的臀部，她對這般「愛的互動」顯然習以為常。（圖／本刊攝影組）

不久2人回到按摩店附近取車，REX駕著黑色悍馬皮卡，載巫苡萱前往松山區某國小的停車場，停好車後兩人改搭計程車，前往約一公里外的住宅社區。下車後，REX摟著巫苡萱的肩膀走向社區，進門前還順手輕拍一下對方的蜜桃臀，女方對如此親密的舉動也不避諱，顯見已交往了一段時間。

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(中時新聞網)