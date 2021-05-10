MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)4月合併營收為0.95億元，受惠MOSFET產品出貨暢旺，加上漲價效應，帶動4月營收月增3.20%、年增97.71%，再度寫下歷史單月營收新高紀錄；累計前4月合併營收達3.43億元，較去年同期成長119.05%。

力士表示，由於8吋晶圓代工產能自去年第三季起開始相當緊張，包括世界(5347)等晶圓代工價格連番上漲，加上後段封裝供應商價格也拉升，因此，力士為整體營運健康發展，也已與客戶完成協商調漲報價15%至20%，隨著終端筆電(NB)、智慧型手機客戶等對於力士旗下包括中、低壓RTG專利技術系列MOSFET(電壓40V以下)、及ETG專利系列MOSFET(電壓100V)產品等的需求大幅增加，漲價效應也同步顯現，進而推進力士整體4月營收再創歷史單月營收新高的優異佳績。

力士進一步表示，受惠於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6/WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，包括高階NB、智慧型手機、甚至電動車，當中電子化的零組件就需要搭載功率元件，催生整體MOSFET需求用量大增，公司瞄準此MOSFET市場成長商機前景明確，積極強化自有MOSFET產品耐高速、高壓、大電流等技術提升的競爭力，也同步憑著大中華地區第一個具有自主性八英吋0.18um溝槽式功率金氧半場效電晶體之半導體製程技術開發和元件設計能力，大大的縮小金氧半場效電晶體積體單元(Unit Cell)面積，創造其產品的電氣特性更好、提升MOSFET半成品的產能規模，有助力士全力搶攻更多MOSFET市場的份額，增添未來營運長期成長動能。

(時報資訊)