上周五芝加哥穀物期貨全收揚，其中玉米期貨價格升至2013年3月以來的最高價，而大豆期貨亦達到2012年10月的最高價，小麥漲近上周創下的八年高點，由於中國加快了美國農產品的進口，加上全球農作物供應仍然稀少，促使穀物去年開始一波強勁的漲勢。

分析師指出，玉米期貨再次突破八年高價，因全球供應減少和需求強勁繼續令買家感到緊張，另外，美國農業部將於下周三發佈5月份供需報告，屆時這份報告有可能引發價格進一步飆升。

美國農業部(USDA)周五公佈，民間出口商報告向中國出口銷售136萬噸玉米，此外，向未知目的地出口銷售188,468噸玉米，其中86,868噸在2020/2021市場年度付運，101,600噸在2021/2022市場年度付運。

終場5月大豆漲15.5美分，報1621美分， 5月玉米漲13.25美分，報772.75美分， 5月小麥漲9.25美分，報773.5美分，5月黃豆油漲0.13美分，報66.38美分，5月黃豆粉漲14.8美元，報442.5美元。(商品行情網)

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