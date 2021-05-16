（取自周玉蔻臉書）

媒體人周玉蔻今（16）日於疫情中心發布消息前，逕自於個人臉書發文暗示本日新增207例確診。網友在周玉蔻臉書質疑，「你為什麼可以事先得知消息？！並且比指揮中心更早公佈？」周玉蔻回答說「 關你什麼事？媒體不能透露消息來源，你不懂啦！」

媒體人周玉蔻今（16）日於疫情中心發布消息前，逕自於個人臉書發文暗示本日新增207例確診。外界關注如此是否該開罰，衛福部長陳時中說，不知道，要請研議一下。但現場媒體持續追問，陳回應「給法制組依法辦理」。

陳時中表示，周玉蔻會知道，一定是有人洩漏，會再來了解。對於說出確診數目字是否有違法，這要請法制研究一下，若講的數字不對，就有造謠、報導不實的嫌疑，若講的數字差不多，要再請法制研議。

網友在周玉蔻臉書質疑，「你為什麼可以事先得知消息？！並且比指揮中心更早公佈？」周玉蔻回答說「 關你什麼事？媒體不能透露消息來源，你不懂啦！」

(中時新聞網)