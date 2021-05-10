燁聯(9957)昨晚冷軋一廠發生火災，燁聯公司表示，產能不受影響，對業務影響不大。
燁聯鋼鐵表示，5月9日晚間9時，冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送醫無大礙；燁聯強調，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。
燁聯鋼鐵指出，該起火警事故使得鋼捲研磨線（GP1）設備受損停工，可由另一條產線（GP2）支援，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，對財務影響不大。
(時報資訊)
燁聯(9957)昨晚冷軋一廠發生火災，燁聯公司表示，產能不受影響，對業務影響不大。
燁聯鋼鐵表示，5月9日晚間9時，冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送醫無大礙；燁聯強調，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。
燁聯鋼鐵指出，該起火警事故使得鋼捲研磨線（GP1）設備受損停工，可由另一條產線（GP2）支援，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，對財務影響不大。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。