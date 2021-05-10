燁聯(9957)昨晚冷軋一廠發生火災，燁聯公司表示，產能不受影響，對業務影響不大。

燁聯鋼鐵表示，5月9日晚間9時，冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送醫無大礙；燁聯強調，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。

燁聯鋼鐵指出，該起火警事故使得鋼捲研磨線（GP1）設備受損停工，可由另一條產線（GP2）支援，產能不受影響，對業務影響不大，設備及廠房皆有投保，對財務影響不大。

(時報資訊)