傳奇賽馬訓練師Bob Baffert手中的賽馬再次捲入用藥疑雲。（路透）

美國賽馬爆出半世紀首見的冠軍用藥醜聞，2021年三冠大賽之一的肯塔基賽馬，勇奪冠軍的梅迪納魂(Medina Spirit)賽後被驗出超量倍他米松，這是一種管制使用的類固醇藥物。知名訓練師巴佛特(Bob Baffert)和他的其餘賽馬全數被踢出比賽，梅迪納魂在進一步檢驗之後將會被摘除冠軍。這是1968年以來首次有冠軍賽馬因藥物喪失資格。

巴佛特形容這是「賽馬史上最重的一記腹部重拳」並極力宣稱自己的清白，「堅定對抗這個不公不義的指控」。此藥物不是禁藥，可以在規定用量下給予馬匹使用，但是馬匹在賽前14天不可以受到任何藥物影響。

幾個月前巴佛特訓練的一匹母馬賈敏(Gamine)也有超量倍他米松。巴佛特當時解釋是還沒有代謝掉，這次他完全否認有使用倍他米松。5月初這一場是巴佛特在肯塔基賽累積的第7座冠軍，他是史上最多冠的訓練師。

「為什麼單單只有我的賽馬出問題？」巴佛特質疑有人陷害他，餵他的賽馬吃下受汙染的草料。這種事並非沒有前例，2017年的阿拉斯加千哩雪橇犬比賽，亞軍隊伍有4隻狗被驗出禁藥，很可能是被對手在休息站下藥，大會允許亞軍隊伍保留獎牌和獎金。

巴佛特還訓練過傳奇神駒「美國法老(American Pharoah)」，身為業界名人他亦頗具爭議性，過去40年他的賽馬有29次被驗出禁藥，同時他藉著「食料受汙染」而多次上訴成功。

(中時新聞網)