在福斯集團(Volkswagen)公布近一季財報之後，集團執行長迪斯(Herbert Diess)在周末接受媒體專訪，認為電動化已迫使汽車業進行改革，而數位化問題則會更加複雜。

商報主編Sebastian Matthes與執行長進行了面談。汽車業面臨近百年來的變革，迪斯認為未來10到15年汽車業的轉型將是至今無法比擬的。而轉向電動化的議題已經不太重要，「這已經是我們可掌控的技術」，新的驅動技術不會有太大挑戰，車體結構的建造也不會因此而有本質上的改變。

對於迪斯來說，更大的問號是在數位化，這也是汽車業第二項挑戰。如果汽車越來越發展成一種永遠連上網的「行動裝置」，汽車製造商將在自己的流程中產生根本變化。

目前汽車製造商從外部供應商中購買大部分軟體，例如福斯自身軟體發展的比例約在10%，迪斯強調未來將不會這樣，接下來四年自身開發的軟體比例將會上升到60%。

集團子公司Cariad將在軟體轉變中扮演重要角色，這家新公司將匯集來自奧迪、保時捷和福斯汽車的重要軟體和運算專家；目前約有4000名員工為集團的軟體開發工作；預計到2025年將有1萬名員工工作；集團每年為該子公司投資約25億歐元。

迪斯表示，2025年起集團所有新車型都將配備VW.OS統一的作業系統，然後各種IT應用，娛樂系統、導航、自動駕駛，都將連結到該統一的作業系統；迪斯預估，未來個別汽車的差異化，有70%至80%將來自於軟體。

儘管有很多疑慮，然執行長堅信自動駕駛將站上風，而人工智慧的進步對此很重要。有了人工智慧，計算能力每兩年成長10倍。

另外車載軟體將在未來十年成為最重要的收入來源，「個人化移動的營收可能翻倍」。

迪斯補充說，這也解釋了蘋果一直反覆說，長時間之內不太可能進入汽車領域，但像蘋果這樣的公司，憑藉著龐大的專業軟體知識，預見到未來資訊技術使用的增加，在移動領域出現了機會，「對於蘋果來說，一扇窗戶正在打開」。

而蘋果也不是福斯的唯一競爭對手，迪斯認為中國的百度也在為進入汽車業而努力。特斯拉不僅是知名電動車製造商，也在軟體使用制定了標竿；迪斯認為「特斯拉股價並沒有被高估，但福斯股價被低估了」。

福斯已經徹底掌握汽車製造技術，這不是很容易，所以蘋果要進入這產業已經討論數年了，這顯示要進入汽車產業並不容易。

迪斯也不害怕位於柏林近郊的特斯拉超級工廠，特斯拉是競爭者，也是福斯效率和生產力的衡量比較標準。

(時報資訊)