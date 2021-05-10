近半年來蔡政府風波不斷，種種內政與國防外交問題引發民眾對蔡政府執政的不信任，《遠見雜誌》今日公布的民調結果顯示，雖然蔡總統與蘇揆仍維持一定的聲望，但有49.1%民眾認為政府經常浪費老百姓的納稅錢，還有51.7%民眾認為，政府決定重大政策時，不會把民眾利益擺在第一位。

《遠見雜誌》詢問民眾，對政府使用人民納稅金的感受，結果顯示，49.1%認為「政府時常浪費老百姓所繳納的稅金」，33.8%認為「大多數時間政府都會善用民眾繳納的稅金」，17.1%民眾沒表示明確意見。值得注意的是，20到29歲民眾有近半數認為「大多數時間政府都會善用民眾繳納的稅金」，高於其他年齡層民眾的比例。

此外，《遠見》也詢問民眾，政府決定重大政策時，會不會把「民眾的利益」放在第一優先考慮的地位？結果顯示，有高達51.7%民眾認為「不會」，39.5%民眾表示「會」，另外有8.8%民眾則未表示明確意見。

根據《遠見》公布不同年齡層、不同政黨支持者的細部民調結果顯示，泛藍、泛綠和中立民眾對於政府決定重大政策時，會不會把「民眾的利益」放在第一優先考慮的地位的看法意見分歧極大，僅泛綠民眾有超過半數的比例認為政府做出重大決策時，會把「民眾的利益」放在第一優先考慮的地位；同時，僅有60歲以上的民眾當中，認為政府做出重大決策時，會把「民眾的利益」放在第一優先考慮的比例，高於認為不會。

(中時新聞網)