台64線五股段轎車車禍 釀雙向車流回堵2.5公里(交通局提供／戴上容新北傳真)

一輛黑色自小客車今天下午4時許，行經台64線五股往國一引道時，不明原因撞上護欄，強烈的撞擊力道使該車前、後保險桿掉落，該路段目前僅剩一車道可通行，目前正值下班車潮，雙向車流回堵至少2.5公里，警方表示，拋錨車輛剛剛已拖離現場，警方也在現場疏導交通中，詳細事發經過仍待調查。

(中時 )