台64線五股段車禍 釀雙向車流回堵2.5公里 18:022021/05/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線五股段轎車車禍 釀雙向車流回堵2.5公里(交通局提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台64線五股段轎車車禍 釀雙向車流回堵2.5公里(交通局提供／戴上容新北傳真) 一輛黑色自小客車今天下午4時許，行經台64線五股往國一引道時，不明原因撞上護欄，強烈的撞擊力道使該車前、後保險桿掉落，該路段目前僅剩一車道可通行，目前正值下班車潮，雙向車流回堵至少2.5公里，警方表示，拋錨車輛剛剛已拖離現場，警方也在現場疏導交通中，詳細事發經過仍待調查。 女子會車不慎陷水溝 蓬萊警熱心脫困 三重中山橋轎車擦撞翻覆橋中 車流回堵2公里成停車場 (中時 ) #台64線 #雙向 #車流回堵 #車禍 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三角收斂態勢 台股月線整理 16:392021/05/10 財經 太魯閣號撞斃入侵平交道民眾 頭城-礁溪間行車延誤 07:562021/05/10 生活 高雄男拒檢闖紅燈肇逃 警起獲41子彈順利逮人 11:312021/05/10 社會 印度返台29人中3人有症狀 陳時中：未來印度回台確診一定增加 14:542021/05/10 生活 西濱轎車追撞2車 駕駛竟棄車不見蹤影 15:032021/05/10 社會 土城暫緩區招商乏人問津流標 6月重新招標 16:102021/05/10 寶島 騰輝首季營收、獲利、毛利率均創歷史新高 09:122021/05/10 財經 燁聯鋼鐵火警 高市府勞工局開罰30萬元 12:342021/05/10 社會 陽明到期貨櫃船長約 可延 04:102021/05/10 產業．科技 大陸車市回溫 和潤首季EPS衝1.52元 11:252021/05/10 財經 《盤後解析》缺電無力翻紅 傳產續當家 15:242021/05/10 財經 社會熱門新聞 台中溺斃男招魂2次才聖筊 妻怒曝簡訊：男童家約的 - 社會 彰化溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人 - 社會 詐欺車手肆虐府城狂領上百次 警站身後怒問「你領夠了沒」 - 社會 執勤中突倒地 樹林交通分隊長搶救26天辭世 - 社會 女友只穿內褲睡搬運工凍抹條 從胸摸到下體遭判8個月辯：被仙人跳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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