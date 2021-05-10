桃園市大溪順和煤礦遺址遭人噴漆、撒冥紙，市議員陳治文10日邀集相關單位會勘，林務局表示，該處在廢礦後土地回歸國有，基於山林開放政策無法禁止民眾進入，會設置告示牌並加強巡查禁遏止破壞行為。另外，該處礦口未封坑恐有危險疑慮，礦務局建議比造瑞芳礦坑設置柵欄，以防民眾亂闖。

桃園市文化局著手申請順和礦坑成為文化資產，未料遺址建築遭到噴漆破壞，目前進度列冊追蹤中。礦務局指出，順和煤礦在民國74年廢礦，隔年順和公司也註銷登記，目前礦坑遺址在有可能成為文化資產的前提下，應該先對地上物及坑口做保護，為免民眾闖入礦坑內引發安全疑慮，建議比照瑞芳礦坑遺址在坑口設置柵欄。

林務局則表示，現在山林採開放政策，且順和礦坑遺址非自然保護區，且目前也不具文化資產身分，雖然林務局設有巡查員，但在地管轄3萬多公頃林地範圍廣大，目前僅能與文化局商討設置告示牌研議標語內容，用良善勸導方式請民眾勿進入該區，更重要是不要再有破壞行為。

大溪礦業文化志工朱文榮則說，希望文化加快腳步趕緊給順和礦坑遺址文資身份，或是盡快成立大溪礦業文化園區，相關維安工作則是落到三層派出所，希望警方設置巡邏箱增加巡邏頻率。

陳治文指出，文化局申請順和礦坑遺址成為文化資產需要一定程序及時間，在這段調查的空窗期，要想辦法禁止民眾再度破壞既有建築，以及防止民眾闖入礦坑內造成安全性疑慮，此案在遺址安全性維護與山林開放政策相衝突之下，設立告示牌有其必要性。

(中時 )