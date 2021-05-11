受到中國五一期間內需增加，內地旅行和消費者購買大幅增長，亦提振乙二醇EG報價反彈，其中大陸和東南亞最新近現貨報價重返每噸615美元和625美元，周漲分別3.4%和3%，為終止連2周下跌。

另外，下游聚酯工廠產銷平穩，以促銷為主，而在原料成本持高支撐下，聚酯產品價格多數上漲，但因面臨後期仍有新產能投產，預計下周市場行情趨於區間震盪整理。

(時報資訊)