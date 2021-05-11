《商情》消費需求回升 亞洲EG止跌彈升 12:002021/05/11 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到中國五一期間內需增加，內地旅行和消費者購買大幅增長，亦提振乙二醇EG報價反彈，其中大陸和東南亞最新近現貨報價重返每噸615美元和625美元，周漲分別3.4%和3%，為終止連2周下跌。 另外，下游聚酯工廠產銷平穩，以促銷為主，而在原料成本持高支撐下，聚酯產品價格多數上漲，但因面臨後期仍有新產能投產，預計下周市場行情趨於區間震盪整理。 《國際金融》礦業股領漲2.3％ 歐股再創歷史新高 《鋼鐵股》久陽首季每股虧0.1元 低價庫存助利第二季 (時報資訊) #EG #聚酯 #消費需求 #亞洲 #彈升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》榮剛4月營收年減5.95％ 後市展望正向 08:192021/05/11 財經 亞洲苯價狂飆 創六年半新高 04:102021/05/11 財經要聞 《商情》獲利回吐 周一期銅創新高後下跌 09:442021/05/11 財經 網家前四月營收 同期新高 04:102021/05/11 產業．科技 印度疫情失控 全球智慧型手機產量下修 04:102021/05/11 財經焦點 在岸人民幣 飆近35個月新高 04:102021/05/11 全球財經 亞洲盃男籃23人開訓 18好手報到 04:102021/05/11 運動天地 《興櫃股》乾杯4月、前4月營收齊登同期高 5月動能續旺 08:192021/05/11 財經 《觀光股》晶華4月營收雙升 續攻端午商機 08:022021/05/11 財經 風險情勢平穩 4月TAIFRI小降 04:102021/05/11 金融．稅務 大陸4月CPI年增0.9％ 豬肉價格年降逾2成 09:502021/05/11 兩岸 財經熱門新聞 特斯拉光環盡失？專家曝這2家最有機會搶市占 - 財經 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 全民瘋傳產 電子大失血 - 財經要聞 - 工商時報 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 黃天牧：台股已到新形態 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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