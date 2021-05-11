櫃買中心11日表示，公告調整倚強科技（3219）等10家上櫃公司產業類別，自6月1日起實施。

櫃買中心表示，依據相關規定，每年均會根據公司申報之財報定期檢討上櫃公司產業類別，對於所營業務性質改變或經營策略調整之上櫃公司，重新調整其產業類別。今年度共有10家上櫃公司依規定調整產業類別，並自6月1日起實施：

1.倚強科技公司 (股票代號：3219) 由「半導體業」調整為「其他電子業」。2.斐成企業公司 (股票代號：3313) 由「電子零組件業」調整為「其他」。3.元創精密車業公司 (股票代號：3685) 由「光電業」調整為「電機機械」。4.天揚精密科技公司 (股票代號：5345) 由「電子零組件業」調整為「其他」。5.中連汽車貨運公司 (股票代號：5604) 由「航運業」調整為「其他」。6.松崗數位文創公司(股票代號：6240) 由「資訊服務業」調整為「其他」。7.元山科技工業公司(股票代號：6275) 由「其他電子業」調整為「電子零組件業」。8.雙邦實業公司(股票代號：6506) 由「化學工業」調整為「紡織纖維」。9.冠好科技公司(股票代號：8354) 由「塑膠工業」調整為「其他」。10.三貝德數位文創公司 (股票代號：8489) 由「文化創意業」調整為「其他」。

(工商 )