海樂影業(6688)第2季投資拍攝國片《聽見歌再唱》票房拉出長紅，4月16日台灣正式上映後，四周以來的票房已經突破8000萬元；接下來6月11日將在台上映《殺手保鏢2》以及6月25日上映韓國動作大片《霹靂油俠》等，其中，《殺手保鏢2》預告片只上線18小時便突破百萬人次點閱，預期本片將會橫掃席捲全台票房。

海樂表示，此次投拍參與國片《聽見歌再唱》，主要是看好導演楊智麟以他過往2部原聲童聲合唱團紀錄片為靈感，首次編導《聽見歌再唱》，重新改造這個勵志故事，預期整體票房收入有望挑戰突破1億元。

海樂指出，今年前4月受惠於票房、版權兩大業務引擎動能熱轉，前4月營收3,143萬元、年增3.3倍，不僅《杏林醫院》在全台票房開出亮麗的成績單、以及Netflix的版權收入，亦有鬼片《凶宅怪談》、恐怖電影《鬼鄰居》、恐怖片《殺戮輪迴》、恐怖片《真．鮫島事件》、動作驚悚《一級任務》、恐怖片《鬼護士》等，在全台各大戲院輪番上映，搶占票房排行榜。

展望第2季，海樂看好台灣實體經濟活動回升，將帶動公司今年整體保持良好的成長動能。一方面，第2季已規劃將有超過6檔電影即將推出，另一方面，海樂以最高防疫措施為首要任務的方式馬不停蹄籌劃並承辦各式活動及演唱會，將於全台得北、中各地演出包括5月份辛曉琪「回歌以報」巡迴演唱會3場，海樂希望透過旗下兩大巨擎「電影版權代理+演藝活動」雙事業搶商機。

(時報資訊)