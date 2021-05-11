本屆的世界衛生大會（WHA）我國又沒收到邀請函，外交部長吳釗燮在推特上氣憤連續發文，痛批中國政府只會說謊，並呼籲世衛組織（WHO）做出正確決定：讓台灣參加。

吳釗燮指出，中國外交部宣稱沒人比中國更關心台灣人民的健康福祉，還妄稱中國政府已經為台灣參與世界衛生組織做了「妥善」的安排。真是無恥的謊言！這只不過是再次證明，中國政府就只會說謊！

吳釗燮進一步指出，看看北京在新疆、西藏還有香港的所作所為，沒有心智正常的人相信北京會照顧台灣人民的健康或其他需求。ㄧ想到新冠肺炎及非洲豬瘟，就會感謝老天沒有讓我們受到中國的控制！拜託請幫我們和中國保持點距離吧！

吳釗燮強調，中共政權不能替台灣發言，因為他們沒有一天統治過台灣。事實上，中共的主張只不過是威權擴張主義。真相是，台灣是一個民主國家，只有經人民自由選出的政府，才能代表台灣人民。世界衛生組織，請做正確的決定：讓台灣參加。

(中時 )