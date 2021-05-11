儘管技嘉科技已對嘲諷中國製造一事道歉，但此風波越演越烈。陸媒報導，此事件不僅引發中國網友反感登上微博熱搜榜，京東等電商平台11日也火速下架技嘉產品，在京東搜尋「技嘉」等關鍵詞，僅顯示「抱歉，沒有找到商品額」。

技嘉科技近日在官網表示其不同於其他品牌「選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造」，堅持90％筆電都是台灣當地製造。對此，技嘉科技11日已發表道歉聲明。

新浪財經報導，「AORUS技嘉電競」11日下午在微博發文指出，技嘉一直堅持一個中國的立場，反對任何形式的分裂行為和言論，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合中國國家原則。

陸媒中新經緯11日下午以「技嘉」、「技嘉科技」為關鍵詞搜尋淘寶、京東、蘇寧易購、小米有品等電商平台發現，京東、蘇寧易購、小米有品等平台已下架技嘉相關產品。淘寶網技嘉官方旗艦店上已無技嘉相關產品在售，但其餘經銷商店仍在售。

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