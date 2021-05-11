新竹市明湖里長林汶蓉是個非典型的高學歷竹科媽媽，5年前回歸家庭後，發揮所長，主動揪其他竹科媽媽辦活動，活動越辦越有心得，為了孩子的親善空間，在先生鼓勵下勇敢參選里長，上任後她火力全開，畫設通行步道、寫計畫辦活動、將廢棄空間整理成風收站，把回收物做成SUP裝置藝術，未來還要辦市集跟生態導覽活動。

竹科媽媽近期討論度超高，但也有竹科媽媽走動走入社區，希望帶動社區參與，林汶蓉從卸下職業婦女身分後，有感親子、親善空間需要被重視改善，決定發揮所長，讓同樣是全職媽媽的群眾透過活動，增進社區參與，未料活動越辦越大，讓林汶蓉決定投入社區發展協會工作，更進一步參選里長。

「其實是先生鼓勵我參選的」。林汶蓉笑說，先生認為她應該發揮特長，造福更多群眾，才讓她鼓起勇氣參選里長，當時夫妻倆常常在路邊發傳單，甚至常有吃閉門羹的困境，但在其他社區媽媽們的支援下，最終脫穎而出。

當選後的林汶蓉改善通行步道、舉辦親子活動，活動甚至吸引外縣市民眾來參與，讓她充滿成就感。她也改善社區閒置空間，透過志工們打理成為風收站，更配合鄰近青草湖國小的海洋教育特色，將回收的寶特瓶製作成SUP板，讓眾人驚豔竹科媽媽們的心靈手巧。

目前明湖里約有6100人居住，50歲以下人口占了半數以上，林汶蓉說，由於人口組成結構多元，對於公告資訊溝通她也有相應方式，不只親善幼童，也關心在地長輩。林汶蓉接下來還要舉辦森林市集活動，帶孩子們認識青草湖地區自然生態，讓民眾更喜歡自己的社區。

(中時 )