裕隆集團人事搬風，裕隆日產董事會今日通過，總經理李振成申請退休獲准，裕日車總經理一職將由蔡文榮接任，蔡文榮先前就曾任裕日車總經理，此次是回鍋。納智捷總經理則由納智捷董事長姚振祥兼任，全力協助自主品牌發展。

裕隆集團表示，考量高階職務的調動，李振成自裕日車退休後仍會兼任裕日車、裕融兩家公司法人代表董事，裕隆集團將借重其在汽車價值鏈的專長及經驗，職務也將另有安排。

裕隆集團指出，蔡文榮與姚振祥皆在裕隆集團服務超過35年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，兩位總經理也同樣身為集團決策委員，未來接任可更好的發揮策略綜效，強化品牌戰略與體質，創造品牌績效。

裕隆集團強調，近年納智捷公司在集團策略下務實轉型，以結合鴻華先進的資源及輕資產的品牌經營策略持續穩定營運，未來納智捷將持續培育年輕專業經理人團隊，推動數位化營銷模式，迎接汽車業新能源化的新趨勢。

(中時 )