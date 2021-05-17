雙北升級三級警戒後，周末街頭人潮明顯銳減，今日是首個上班日，台北捷運及台鐵的人潮，都比以往還要來得少，乘客也會自動保持安全距離，另外，也發現部分民眾除了佩帶口罩之外，也戴上防護面罩及手套，加強防疫。

雙北升至三級警戒後，今是第一個上班日，不少公家機關及私人企業啟動彈性上班，或居家辦公，讓大眾運輸人潮減壓，減緩疫情擴散。

民眾自動保持安全社交距離。（圖／記者黃世麒攝影）

北捷車廂內，民眾也會自動間隔座。（圖／黃世麒攝影）

以台北捷運板南線忠孝新生站、市府站為例，平日擁擠的月台，人潮相當稀疏，排隊等候列車進站也會自動保持安全社交距離；捷運車廂內也會間隔坐，避免近距離接觸，街頭上民眾除佩戴口罩之外，有人更出動防護面罩、手套。

有民眾加強自身防疫，佩帶防護面罩、手套通勤。(圖／陳君瑋攝影)

台鐵車廂也只有小貓兩三隻。（圖／記者陳君瑋攝影）

另外，平日擔任重要運輸的台鐵區間車，人潮也不再，一班從台北開往松山的列車，還有不少座位，車廂內只有小貓兩三隻，不過，台北火車站並未啟動人流管制作業。

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(中時新聞網)