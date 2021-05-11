大陸新希望集團創辦人、董事長劉永好家族旗下的物業管理公司：新希望服務11日至14日在港公開招股，擬發售2億股，其中10％為公開發售，招股價每股3.8港元至4.7港元，最多集資9.4億港元。新希望服務預計25日在港掛牌上市，屆時將成為劉永好旗下第六家上市公司。

綜合外媒報導，綜合香港多家券商11日數據顯示，新希望服務招股首日保證金認購額為1.99億港元，相當於超額認購1.12倍。

新希望服務成立於2010年，前身為四川鼎晟物業服務。截至2020年底，該公司管理65個房地產專案，總在管樓面面積約1,020萬平方公尺，其物業管理案件全部位於大陸一線、新一線與二線城市。

在業績方面，新希望服務招股書顯示，2018年至2020年營收分別為人民幣（下同）2.58億元、3.81億元、5.88億元。淨利分別為4,110萬元、6,400萬元、1.1億元。

(工商 )