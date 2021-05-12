在日立股權過半後，透過解任獨董，一舉拿下永大(1507)經營權，而寶佳動向也受到矚目，永大在5月7日及5月10日分別出現兩筆各40,193張及16,500張的鉅額交易，其中，寶佳和築投資5月10日也公告持股由16.19％降至6.68％，猜測寶佳已經決定退場，日立完成永大私有化目標已經沒有障礙。

永大在今年農曆年前舉行股東臨時會，日立解任對手獨董成功，正式取得經營權。在取得經營權後，4月又買下單一外資大股東手上持股，日立製作所持股比例增加至57.45％。5月7日及10日，以每股67元價格，出現兩筆鉅額交易，其中，而能擁有這麼多股權也只剩下寶佳的持股，而和築投資同一時間也公告減持永大股權，顯示寶佳已經有意退出永大。

目前日立製作所加上日立大樓系統持股3.87％，整體持股比重大幅提升到71.11％，已經順利可以讓永大下市，達到永大私有化的目的。

(時報資訊)