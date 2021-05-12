台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.21%下調至13.95%，調降幅度為0.26百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.02%下調至15.72%，調降幅度為0.30百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由下調至1.81%調降幅度為0.01%。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股近九次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在5/27收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股陽明(2609)，其變動權重為0.26%，權重調降最多的成分股為群光(2385)。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了0.71%；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調0.26%。但台灣在本次調整後，擠下韓國，重回第二大權重國家，僅次於中國。

(時報資訊)