義隆(2458)隨著第二季進入旺季，營收最高將成長25%，且看好今年NB、Chromebook市場需求量約2.5億台、年增加約2成，義隆主要客戶為NB廠，也因此，訂單持續強勁，今大盤盤中一度重挫逾1400點，義隆逆勢抗跌，甚至一度拉回平盤位置，展現抗跌力道。

義隆第一季營收為41.56億，年增加88.4%、季減少10.6%，季減少主要是受工作天數減少影響，但仍為歷年同期新高，反映市場需求強勁，其中觸控佔80%(包括觸控板48%、觸控螢幕22%、指紋10%)、非觸控20%(包括裝置11%、MCU 6%、關係企業3%)，雖然供應鏈都在漲價，義隆也有做反應，包含Pointstick、MCU、Touchpad毛利有比去年第四季好，也帶動毛利率提升，單季每股獲利3.77元。

展望第二季，義隆預估，隨著旺季開始，單季營收將介於48~52億，季成長約15~25%，單季毛利率落在48-50%，優於第一季，營業毛利率落在30~33%。

義隆也預估，下半年會比上半年好，最主要是第一季工作天數較少，預估下半年看起來毛利率可以維持在第一季水準之上，甚至有機會維持在第二季水準之上，義隆目前NB最主要問題還是供應鏈交期，包含封裝測試、晶圓等都會有影響，但整體需求仍然是不錯，今年維持NB兩成的成長預估，且依照過往經驗，義隆都會是高於產業的平均值。

義隆目前客戶以NB為主，主要都是長期的合作關係，因此不會一次漲很多給客戶，基本上會把晶圓跟封測漲價部分跟客戶去做分擔，先前第一季有漲、第二季也會漲，至於第三季就會看晶圓情況，再跟客戶分擔，現在看到產能下半年跟上半年產能差異不大，要多拿不容易，義隆也持續增加晶圓合作夥伴，到年底預計會達5家。

(時報資訊)