台灣新冠肺炎疫情拉警報，隨著警戒標準提升至第二級，各餐飲及飯店業者均已強化防疫措施因應。惟隨著疫情出現失控跡象，除了面對民眾恐慌心態再起，若警戒標準再升至第三級，將明確影響來店用餐業務，使營運面臨顯著衝擊，對此均密切留意後續發展。

觀光類股受華航諾富特爆發群聚感染事件影響，指數自5月初明顯拉回，今（12）日受台股暴跌逾千點衝擊持續開低走低，指數盤中重挫7.58％至93.1點，為2月中金牛年開紅盤以來近3個月低點，本波漲勢幾乎全數回吐。

而觀光股幾乎全盤皆墨，包括連鎖餐飲集團王品(2727)、揚秦(2755)、美食-KY(2723)、六角(2732)、新天地(8940)，旅遊業者鳳凰(5706)、易飛網(2734)、五福(2745)，飯店業者華園(5703)、亞都(5702)、六福(2705)、高野(2736)、夏都(2722)等個股，盤中均一度下殺跌停。

不過，飯店業者國賓(2704)、寒舍(2739)及海灣(3252)表現相對有撐，國賓於平盤上下微幅震盪約0.5％，海灣則力守平盤之上，寒舍午盤後則在買盤敲進下逆勢翻紅、一度勁揚3％，截至1點仍小漲近1％，位居觀光類股漲勢前段班。

台灣出現感染源不明的本土病例，致使社區感染風險增加，中央疫情指揮中心宣布即日起至6月8日，將疫情警戒標準提升至第二級，對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，盼嚴守社區防線、防範發生持續社區傳播。

對此，台灣連鎖餐飲及飯店業者均紛紛強化既有防疫措施，包括落實用餐實聯制、入場顧客額溫測量及酒精消毒作業、拉開桌距維持社交距離，加強自助餐餐檯透明隔板及餐罩、戴口罩取餐等措施，宴會廳則落實梅花座桌型。

業者坦言，雖然5月上旬華航諾富特爆發群聚感染，但因台灣去年防疫有成，民眾對此未見恐慌心態，使母親節檔期業績未受影響。惟近日出現感染源不明的本土病例，顯示疫情出現失控狀態，政府提升疫情警戒標準勢必影響業績。

同時，若疫情警戒標準再提升至第三級，按規定需「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」，則聚會型用餐需求將完全消失，即便是2～4人的小型聚餐亦會受影響，來店的內用服務將面臨形同停業的巨大衝擊。

雖然歷經去年2～4月疫情高峰時的慘況，多數業者在外帶外送及冷凍商品上已有布局，但仍難彌補來店用餐業績下滑缺口。業者坦言，防疫政策一定得遵守，警戒標準升級對業績衝擊難以避免，僅能盡力咬牙苦撐，盡可能降低受衝擊缺口，盼盡快控制住疫情。

(時報資訊)