新冠肺炎疫情持續升溫，連帶影響觀光旅宿業，傳出本土案例增加、進入社區感染後，恆春半島有飯店一夜遭退房千間，對此，屏東縣政府交旅處正瞭解相關細節，也要掌握退定範圍的時間軸。

小琉球吳姓民宿業者表示，目前沒有明顯退房狀況出現，因為在上下船都有嚴格防疫措施，除量測體溫、還要實名制，因此狀況相對穩定；墾丁有星級旅館業者坦言，確實不少房客打電話來關心，但屬於觀望狀態，退訂仍在少數。但暑假旺季在即，飯店只能加強防疫，期盼不會影響太大。

(中時 )