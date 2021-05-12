疫情嚴峻傳恆春飯店退房千間 屏縣府：查證中 14:282021/05/12 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內新冠肺炎疫情嚴峻，部分遊客仍按計畫到墾丁旅遊。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續升溫，連帶影響觀光旅宿業，傳出本土案例增加、進入社區感染後，恆春半島有飯店一夜遭退房千間，對此，屏東縣政府交旅處正瞭解相關細節，也要掌握退定範圍的時間軸。 小琉球吳姓民宿業者表示，目前沒有明顯退房狀況出現，因為在上下船都有嚴格防疫措施，除量測體溫、還要實名制，因此狀況相對穩定；墾丁有星級旅館業者坦言，確實不少房客打電話來關心，但屬於觀望狀態，退訂仍在少數。但暑假旺季在即，飯店只能加強防疫，期盼不會影響太大。 國內疫情狂增7例 港媒爆秘辛：侯友宜不願責怪陳時中 國內疫情升溫 陳其邁：病毒恐社區流感化 (中時 ) #飯店 #退房 #千間 #影響 #狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店業上緊發條拚防疫 04:102021/05/12 時尚消費 疫情警戒恐升至第三級 陳時中：已備妥3千張病床 12:212021/05/12 生活 疫情升溫彰化疫苗民眾搶打 王惠美：將盡力申請更多疫苗 11:552021/05/12 生活 富士康受疫情拖累... 印度廠iPhone產能傳減半 04:102021/05/12 產業特刊 多點爆炸 疫情警戒今恐進入第三級 室內聚會不得逾5人 09:452021/05/12 生活 疫情拉警報 好市多驚見「台灣最醜的風景」：太恐怖 13:462021/05/12 生活 《金融》疫情警戒升級 股東會逾百人規模需分流 08:022021/05/12 財經 疫情衝擊內需 GDP保5％添變數 04:102021/05/12 財經焦點 社區不只兩條隱形傳播鏈 陳時中罕見稱疫情「嚴峻」 09:222021/05/12 生活 蘇揆喊大家該收心 藍轟把疫情惡化推給人民 04:102021/05/12 焦點要聞 國內疫情升溫 退房退餐電話打爆飯店 09:132021/05/12 財經 生活熱門新聞 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 本土爆炸 新北八大行業、圖書館、運動中心全關閉 - 生活 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 - 生活 宜蘭再增確診？姑姑在遊藝場工作 傳小二童和媽媽也染疫 - 生活 梅雨南移下周3天有雨 南海恐一次2颱生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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