中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，未來全國營業場所務必落實防疫管理，營業場所、公共場域務必戴口罩並實施實名制，一旦沒做到就開罰，做不到就停業，但如果是雇主未達成導致停業仍需給薪嗎？

勞動部條件司司長黃維琛表示，以餐廳為例，目前可能都要放隔板才能營業，但若雇主訂了隔板但可能3天後才來，而這3天可能因無法符合規定無法營業屬雇主風險責任，這段被停業的期間，仍要照常給付薪資給勞工；但若是如新北市直接要求KTV等行業停業，則應不可歸責於勞雇雙方，可以協議採減班休息等方式因應。

(中時 )