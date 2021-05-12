疫情升級 蘇貞昌明日召集部會研商疫情警戒策略 23:442021/05/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌明日上午將召開行政院會，討論「COVID-19防疫警戒升級因應策略」，六部首長將出席並針對部內業務因應疫情提出報告。 據了解，衛生福利部將針對「疫情現況及應處作為」提出報告，而其它部會則包括教育部提出「校園、會考及全大運」報告、內政部提「從邊境管制到社區關懷」報告、交通部提「大眾運輸及場域」報告、經濟部提「經濟部轄管場域因應措施」報告、文化部提「藝文活動及場館」報告。 本土確診案例增加 蘇貞昌呼籲民眾做好防疫措施 《金融》疫情警戒升級 股東會逾百人規模需分流 (中時 ) #疫情 #蘇貞昌 #疫情 #警戒 #經濟部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌視察全大運：防疫不升級 喊話全民為台灣守住亂世的福地 15:502021/05/12 政治 疫情快速擴散 蔡英文明下午開國安高層會議研商對策 21:522021/05/12 財經 疫情警戒升級 探索夢號即起停航至6／8 12:412021/05/12 生活 疫情升級 蔡正元籲蔡總統開緊急國安會議、急購大陸疫苗 13:212021/05/12 政治 明日行政院會 6部會提防疫警戒升級因應策略 20:532021/05/12 財經 蘇貞昌一句「該收心了」引爆眾怒 游淑慧轟：以前騙神明、現在罵人民 10:112021/05/12 政治 疫情警戒升至第2級 財長：公股銀日常與股東會都得加強防疫 10:012021/05/12 財經 疫情炸了蘇貞昌要大家收心 前藍委批刺耳：甩鍋甩過頭 12:122021/05/12 政治 單日增7例本土創新高 警戒升至第二級！疫情大爆發 台灣進入社區感染 04:102021/05/12 焦點要聞 疫情警戒恐升至第三級 陳時中：已備妥3千張病床 12:212021/05/12 生活 台灣疫情加溫 社會局：一旦進入三級警戒 市府有腹案 15:522021/05/12 生活 政治熱門新聞 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 - 政治 陳佩琪反嗆綠營「蔡英文打了沒？」 沈富雄聽了竟脫口一句 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 陳柏惟大喊「想用自己換台灣民主」 網神回一句全場笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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