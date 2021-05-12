行政院長蘇貞昌明日上午將召開行政院會，討論「COVID-19防疫警戒升級因應策略」，六部首長將出席並針對部內業務因應疫情提出報告。

據了解，衛生福利部將針對「疫情現況及應處作為」提出報告，而其它部會則包括教育部提出「校園、會考及全大運」報告、內政部提「從邊境管制到社區關懷」報告、交通部提「大眾運輸及場域」報告、經濟部提「經濟部轄管場域因應措施」報告、文化部提「藝文活動及場館」報告。

(中時 )