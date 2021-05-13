就算本季重返NBA機會相當渺茫，林書豪日前在《JeremyLin.Net》跟球迷視訊時表示，就算他本季沒跟任何一支NBA球隊簽約，卻已充分證明自己作為一名NBA球員的能力，「這是非常明顯的，除非是瞎子，或是你故意選擇沒看到！」

「我在發展聯盟做的事情眾所皆知，但以我目前情況來看，我仍被要求證明自己，」林書豪表示，「我不僅證明我是一名頂級球員，也是一名NBA球員，我還可以做出一些別人不知道我可以做的事，這是非常明顯的，除非你是瞎子。」

暗喻NBA球隊高層裝作沒看到他表現的林書豪繼續強調，「無論是球迷、球隊高層或我的經紀人，給我的回饋都是這樣的，我已經清楚告訴你們能做什麼，但可能你們沒看到或故意不看，甚至當你在看的時候，你下意識或有意識忽略了。」

林書豪也回顧當時被叫新冠病毒的往事，「我花了一周才決定把事情說出來，因為我一直跟家人、朋友討論，我想這有用嗎？有益嗎？還是我們只想扳倒別人？那會是怎樣？」發展聯盟最後結束了調查，豪哥更公開要求無須懲罰那名球員。

(中時 )