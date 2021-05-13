致新(8081)法說報喜，每股賺4.66元，目前整體需求依然非常強勁，致新在產能緊張下，也持續優化產品組合，有利於毛利率的表現，反映代工價而調漲產品售價，短期營運正向，致新今開高後，一度攻上漲停價188元，站上5日線。

致新第一季營收為21.84億元，季增加9.1%、年增加34.73%，單季營收再創單季歷史新高，單季稅後淨利為3.99億元，季成長44.6%、年成長70.5%，每股獲利4.66元，獲利同創新高，致新首季毛利率為42%，季成長4個百分點、年成長5個百分點。致新第一季產品組合面板維持在40%，NB上升3個百分點、達26%，TV則降到13%，經銷商降到4%，類比科9%，第一季沒有太明顯的變動。

展望第二季，致新預估營收落在22.6-24億之間，單季毛利率36~40%，對匯率比較保守估計，營業毛利率18~22%。

致新表示，目前需求端還是很強，第二季持續成長、第三季則為傳統旺季，第四季客戶端也會積極備貨明年，所以第四季即便有調節也有限，今年致新無論在財務、各產品線都會創下亮眼表現，其中LCD、NB、TV都會有平衡的成長，未來致新將持續增加研發經費、開發新產品、拓展新客戶。

面對晶圓產能的緊張，致新一直有在做產品組合的調整，毛利率高的產品會多賣一些，使得平均毛利率變得更高，去年全年毛利率也有緩慢上升，反映成功做出產品組合調整，目前接到的訂單是遠超過產能，在缺貨的情況下，產品優化的事情比較能做出來認為，另外，儘管晶圓廠興建28奈米新廠，恐都要等到2023年才會開得出來，也就是說，要到2023年需求才會有明顯紓解，且這樣等級的成熟製程對致新也是太先進，對PMIC(電源管理IC)不會有太多幫助。

另外，致新表示，目前看到晶圓廠預估每一季都要漲，客戶對漲價也是採取開放的心態，甚至有出現想漲價搶產能的情況，目前對於客戶想簽長單一率拒絕。致新目前主要下在台積電(2330)、聯電(2303)韓國的美格納，其他廠也都是滿載的情況，因此只能盡量去增加產能，但即使成功轉廠，包含產品移轉、驗證都需要時間，整體來說，目前持續供不應求。

(時報資訊)