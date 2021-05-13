以色列與巴勒斯坦爆發軍事衝突，外交部今天表示，已於第一時間確認我國旅居當地僑胞及駐以色列代表處員眷均平安，並指示駐處持續關注本次衝突情勢發展，必要時採取緊急應變計畫措施因應。

以巴軍事衝突升溫，至今已奪走56人性命、逾330人受傷。以色列防長甘茨誓言，在考慮停火前，將繼續攻擊加薩走廊的巴勒斯坦好戰團體。法新社也報導，不停的火箭射擊，以及猶太人與阿拉伯人混居的城鎮發生動亂，令人日益擔心恐將惡化為「全面戰爭」。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部注意到以色列與巴勒斯坦之間連日交火，緊張態勢升高，已於第一時間確認我國旅居當地僑胞及駐以色列代表處員眷均平安，另指示駐處持續關注本次衝突情勢發展，必要時採取緊急應變計畫措施因應。

對於以巴之間的嚴重衝突，她說，外交部會密切關注情勢發展，也盼相關各方能降低衝突，避免平民傷亡，並恢復區域和平。

(中時 )